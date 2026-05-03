Verona, Montipò dopo la retrocessione in Serie B: «Vogliamo tornare subito in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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In seguito al match pareggiato per 1-1 contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN l’estremo difensore del Verona, Lorenzo Montipò, commentando la matematica retrocessione dei gialloblù, che hanno condotto un annata al di sotto delle aspettative.

«Questa serata conferma i nostri rimpianti – ha spiegato Montipò -. Potevamo avere più punti, per varie motivazioni. Perdere la categoria è una morte sportiva, ne prenderemo coscienza ma sicuramente ci sarà l’intenzione di tornare subito in Serie A».


E alla domanda su cosa non ha funzionato quest’anno, l’estremo difensore risponde: «Quando le cose vanno male gli errori vanno trovati in un secondo momento, noi adesso dobbiamo sudare la maglia per i nostri tifosi».

Infine, sul futuro: «Preferisco non esprimermi, se c’è la necessità di restare chiedo ai tifosi di starci vicini perché sicuramente proveremo a tornare in Serie A».

 

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