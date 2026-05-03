Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Si concludono i primi tempi del primo turno dei playoff di Serie C. Va al riposo in vantaggio il Casarano, che conduce per 2-0 in casa del Monopoli: decidono per il momento l’incontro le reti di Ferrara e Gandolfo. Avanti in trasferta anche il Gubbio sul Pineto grazie alla rete al 24′ di La Mantia che firma l’1-0. Stesso risultato anche per il Giana Erminio, che sblocca subito l’incontro al 4′ il gol di Vitale. Pari a reti bianche dopo i primi 45 negli altri match di serata:

Casertana–Atalanta U23 0-0


Audace Cerignola–Crotone 0-0

Lumezzane–Alcione Milano 0-0

Monopoli–Casarano 0-2

Pianese–Ternana 0-0

Pineto–Gubbio 0-1

Trento–Giana Erminio 0-1

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