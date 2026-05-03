Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sull’Arzignano all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Il Cittadella parte forte e chiude il primo tempo sul 2-0 contro l’Arzignano Valchiampo nella gara inaugurale dei playoff di Serie C 2025/26. Allo stadio Pier Cesare Tombolato è protagonista assoluto Rabbi, autore di una doppietta che indirizza subito il match.

Il vantaggio arriva al 12’, quando l’attaccante granata svetta di testa e batte Manfrin. Passano appena sei minuti e Rabbi si ripete con un elegante lob che sorprende il portiere in uscita, firmando il raddoppio e facendo esplodere il pubblico di casa.


La squadra di Di Donato, sotto di due reti, è ora chiamata a una vera impresa nella ripresa per restare in corsa nei playoff e tenere vivo il sogno promozione. Il Cittadella, invece, gestisce con sicurezza e prova a mettere un’ipoteca sul passaggio del turno.

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