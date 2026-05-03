Serie D girone I, stagione conclusa: Savoia in C, via a playoff e playout

Il girone I di Serie D emette i suoi verdetti al termine di una stagione intensa e ricca di colpi di scena. Come confermato dai risultati dell’ultima giornata, è il Savoia a festeggiare la promozione in Serie C, mentre in coda si definiscono playout e retrocessioni.

La squadra campana chiude al primo posto con 69 punti, grazie al netto 3-0 sulla Sancataldese firmato da Munoz, Umbaca e Ledesma. Un successo che vale il salto di categoria e certifica la superiorità mostrata nel corso della stagione.





Alle spalle del Savoia chiude la Nissa, vittoriosa 3-0 sul Paternò con le reti di Palermo, Agnello e De Felice. I biancoscudati terminano a quota 67 punti, davanti alla Reggina (66), che batte il Sambiase 4-2 ma resta fuori dalla corsa promozione diretta.

In zona playoff, oltre a Nissa e Reggina, accedono Athletic Palermo e Gelbison, entrambe a quota 60 punti. Gli accoppiamenti vedranno sfidarsi Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Palermo.

In coda, la Sancataldese retrocede direttamente in Eccellenza insieme al Paternò, ultimo con 19 punti. Ai playout vanno invece Vibonese, Acireale, Ragusa e Messina: le sfide saranno Vibonese-Acireale e Ragusa-Messina.

Di seguito la classifica finale completa del girone I di Serie D:

Savoia – 69

Nissa – 67

Reggina – 66

Athletic Palermo – 60

Gelbison – 60

Sambiase – 53

Igea Virtus – 53

Milazzo – 44

Gela – 43

Vigor Lamezia – 42

CastrumFavara – 38

Enna – 36

Vibonese – 35

Ragusa – 34

Messina – 32

Acireale – 32

Sancataldese – 29

Paternò – 19

Tra i risultati più significativi dell’ultima giornata spiccano anche la vittoria del Messina sul Milazzo (1-0), il successo esterno dell’Athletic Palermo sul campo del Ragusa (2-1) e il pari tra Vibonese e Acireale (0-0), che ha definito gli accoppiamenti salvezza.

Si chiude così la regular season, ma il campionato non è ancora finito: tra playoff e playout restano ancora verdetti importanti da scrivere sul campo.