Serie D girone I, stagione conclusa: Savoia in C, via a playoff e playout

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Il girone I di Serie D emette i suoi verdetti al termine di una stagione intensa e ricca di colpi di scena. Come confermato dai risultati dell’ultima giornata, è il Savoia a festeggiare la promozione in Serie C, mentre in coda si definiscono playout e retrocessioni.

La squadra campana chiude al primo posto con 69 punti, grazie al netto 3-0 sulla Sancataldese firmato da Munoz, Umbaca e Ledesma. Un successo che vale il salto di categoria e certifica la superiorità mostrata nel corso della stagione.


Alle spalle del Savoia chiude la Nissa, vittoriosa 3-0 sul Paternò con le reti di Palermo, Agnello e De Felice. I biancoscudati terminano a quota 67 punti, davanti alla Reggina (66), che batte il Sambiase 4-2 ma resta fuori dalla corsa promozione diretta.

In zona playoff, oltre a Nissa e Reggina, accedono Athletic Palermo e Gelbison, entrambe a quota 60 punti. Gli accoppiamenti vedranno sfidarsi Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Palermo.

In coda, la Sancataldese retrocede direttamente in Eccellenza insieme al Paternò, ultimo con 19 punti. Ai playout vanno invece Vibonese, Acireale, Ragusa e Messina: le sfide saranno Vibonese-Acireale e Ragusa-Messina.

Di seguito la classifica finale completa del girone I di Serie D:

Savoia – 69
Nissa – 67
Reggina – 66
Athletic Palermo – 60
Gelbison – 60
Sambiase – 53
Igea Virtus – 53
Milazzo – 44
Gela – 43
Vigor Lamezia – 42
CastrumFavara – 38
Enna – 36
Vibonese – 35
Ragusa – 34
Messina – 32
Acireale – 32
Sancataldese – 29
Paternò – 19

Tra i risultati più significativi dell’ultima giornata spiccano anche la vittoria del Messina sul Milazzo (1-0), il successo esterno dell’Athletic Palermo sul campo del Ragusa (2-1) e il pari tra Vibonese e Acireale (0-0), che ha definito gli accoppiamenti salvezza.

Si chiude così la regular season, ma il campionato non è ancora finito: tra playoff e playout restano ancora verdetti importanti da scrivere sul campo.

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