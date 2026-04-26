Athletic Club Palermo-Savoia, al Velodromo sfida decisiva: presente anche l’ex rosanero Ricciardo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Giornata ad alta tensione al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, dove l’Athletic Club Palermo ha affrontato il Savoia in una delle gare più importanti del girone I di Serie D. Una sfida che ha richiamato grande attenzione non solo per il peso in classifica, ma anche per la presenza sugli spalti di un volto noto ai tifosi rosanero: Gianni Ricciardo.

L’ex attaccante del Palermo, protagonista assoluto della rinascita del club con la vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2019/2020, ha assistito al match direttamente dal Velodromo, accolto con affetto da tanti sostenitori presenti. Un ritorno simbolico, quello di Ricciardo, che riporta alla memoria una delle pagine più importanti della storia recente rosanero.


In campo, la partita ha offerto spunti intensi. Il Savoia è partito forte, trovando il doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Mumbaca e Munoz. Nella ripresa, l’Athletic Club Palermo ha provato a riaprire i giochi con il gol di Micoli al 67’, riaccendendo le speranze dei nero rosa e rendendo il finale combattuto.

La gara, oltre al valore sportivo, ha rappresentato anche un momento di forte partecipazione emotiva per il pubblico palermitano, che ha potuto riabbracciare idealmente uno dei protagonisti della recente storia del club.

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