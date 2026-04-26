Athletic Club Palermo-Savoia 1-3: campani a un passo dalla Serie C, decide Guida nel finale

Angelo Giambona Aprile 26, 2026
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Il Savoia espugna il Velodromo “Paolo Borsellino” battendo 3-1 l’Athletic Club Palermo e compie un passo decisivo verso la promozione in Serie C. A una giornata dalla fine del campionato, i campani vantano infatti due punti di vantaggio sulla Nissa, un margine che li avvicina concretamente al salto di categoria.

La gara si mette subito sui binari giusti per gli ospiti: al 12’ è Mumbaca a sbloccare il risultato, mentre al 40’ Munoz firma il raddoppio che indirizza il match già prima dell’intervallo. Nella ripresa, l’Athletic prova a riaprire i giochi con il gol di Micoli al 67’, riportandosi sotto e accendendo le speranze del pubblico del Velodromo.


Nel momento migliore dei nero rosa, però, arriva la rete che chiude definitivamente i conti: all’83’ Guida sigla l’1-3 e consegna al Savoia tre punti pesantissimi.

Per l’Athletic Club Palermo una sconfitta che non cancella la corsa ai playoff, ma che obbligherà i rosanero a difendere la propria posizione nell’ultima giornata. Per il Savoia, invece, è una vittoria dal peso enorme: con due punti di vantaggio sulla Nissa, la Serie C è ormai a un passo.

Sugli spalti presente anche Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo e protagonista della promozione dalla Serie D, accolto con affetto dai tifosi.

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