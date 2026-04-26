Serie D girone I, tutto in 90 minuti: Savoia avanti, Nissa costretta a inseguire, bagarre salvezza totale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Novanta minuti separano il girone I di Serie D dai verdetti finali, ma la penultima giornata ha già riscritto molti equilibri. Il Savoia è padrone del proprio destino, mentre la Nissa è chiamata a un ultimo sforzo per provare a ribaltare la situazione.

La vittoria dei campani per 3-1 contro l’Athletic Club Palermo consente al Savoia di salire a 66 punti e portarsi a +2 sulla Nissa, fermata sull’1-1 a Sambiase. Un pareggio pesante per i siciliani, che ora non possono più permettersi passi falsi.


La Reggina resta alla finestra: il successo per 2-1 sul Milazzo tiene vive le speranze, ma con 63 punti gli amaranto dovranno sperare in un doppio passo falso delle prime due.

In zona playoff continua la lotta serrata tra Athletic Palermo e Gelbison, entrambe a quota 57, mentre l’Igea Virtus rallenta ma resta in corsa.

Situazione incandescente anche in fondo alla classifica: i pareggi di Sancataldese e Messina mantengono tutto aperto. Le due squadre restano appaiate a quota 29 e si giocheranno la permanenza nelle ultime decisive sfide.

Risultati 33ª giornata

Acireale-Ragusa 0-0
Athletic Palermo-Savoia 1-3
Enna-Gelbison 0-1
Gela-Vibonese 1-1
Igea Virtus-Messina 1-1
Milazzo-Reggina 1-2
Paternò-Castrumfavara 1-3
Sambiase-Nissa 1-1
Sancataldese-Vigor Lamezia 1-1

Classifica

Savoia 66
Nissa 64
Reggina 63
Athletic Palermo 57
Gelbison 57
Igea Virtus 53 (-5)
Sambiase 53
Milazzo 44
Gela 43
Vigor Lamezia 39
Castrumfavara 37
Enna 35
Ragusa 34
Acireale 32 (-1)
Vibonese 32
ACR Messina 29 (-14)
Sancataldese 29
Paternò 19

Prossimo turno (34ª giornata)

ACR Messina-Milazzo
Castrumfavara-Enna
Gelbison-Gela
Nissa-Paternò
Reggina-Sambiase
Savoia-Sancataldese
Ragusa-Athletic Palermo
Vibonese-Acireale
Vigor Lamezia-Igea Virtus

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