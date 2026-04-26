Serie D girone I, tutto in 90 minuti: Savoia avanti, Nissa costretta a inseguire, bagarre salvezza totale

Novanta minuti separano il girone I di Serie D dai verdetti finali, ma la penultima giornata ha già riscritto molti equilibri. Il Savoia è padrone del proprio destino, mentre la Nissa è chiamata a un ultimo sforzo per provare a ribaltare la situazione.

La vittoria dei campani per 3-1 contro l’Athletic Club Palermo consente al Savoia di salire a 66 punti e portarsi a +2 sulla Nissa, fermata sull’1-1 a Sambiase. Un pareggio pesante per i siciliani, che ora non possono più permettersi passi falsi.





La Reggina resta alla finestra: il successo per 2-1 sul Milazzo tiene vive le speranze, ma con 63 punti gli amaranto dovranno sperare in un doppio passo falso delle prime due.

In zona playoff continua la lotta serrata tra Athletic Palermo e Gelbison, entrambe a quota 57, mentre l’Igea Virtus rallenta ma resta in corsa.

Situazione incandescente anche in fondo alla classifica: i pareggi di Sancataldese e Messina mantengono tutto aperto. Le due squadre restano appaiate a quota 29 e si giocheranno la permanenza nelle ultime decisive sfide.

Risultati 33ª giornata

Acireale-Ragusa 0-0

Athletic Palermo-Savoia 1-3

Enna-Gelbison 0-1

Gela-Vibonese 1-1

Igea Virtus-Messina 1-1

Milazzo-Reggina 1-2

Paternò-Castrumfavara 1-3

Sambiase-Nissa 1-1

Sancataldese-Vigor Lamezia 1-1

Classifica

Savoia 66

Nissa 64

Reggina 63

Athletic Palermo 57

Gelbison 57

Igea Virtus 53 (-5)

Sambiase 53

Milazzo 44

Gela 43

Vigor Lamezia 39

Castrumfavara 37

Enna 35

Ragusa 34

Acireale 32 (-1)

Vibonese 32

ACR Messina 29 (-14)

Sancataldese 29

Paternò 19

Prossimo turno (34ª giornata)

ACR Messina-Milazzo

Castrumfavara-Enna

Gelbison-Gela

Nissa-Paternò

Reggina-Sambiase

Savoia-Sancataldese

Ragusa-Athletic Palermo

Vibonese-Acireale

Vigor Lamezia-Igea Virtus