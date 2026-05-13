Antonini ricorda Alessia: “Tragedia senza confini e colori, il calcio oggi piange una piccola guerriera”

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Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Anche il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, ha voluto dedicare un pensiero alla piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo FC scomparsa nelle scorse ore.

Attraverso i social, Antonini ha espresso parole profonde e cariche di commozione:
“Esprimo le mie più sentite condoglianze per la scomparsa della piccola Alessia, una tragedia senza confini e colori che lascia sgomenti e invita a riflettere su tutto quello che ci circonda”.


Il presidente granata ha poi ricordato la lunga battaglia affrontata dalla bambina, sottolineando come abbia continuato a seguire con amore il Palermo nonostante le sofferenze e i numerosi interventi chirurgici:
“Nonostante anni di sofferenze e interventi chirurgici, ha continuato imperterrita a seguire il suo Palermo calcio”.

Un messaggio che va oltre il calcio e le rivalità sportive, unendosi al grande abbraccio che in queste ore sta coinvolgendo l’intera Sicilia e il mondo del pallone attorno alla famiglia della piccola Alessia.

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