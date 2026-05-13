Antonini ricorda Alessia: “Tragedia senza confini e colori, il calcio oggi piange una piccola guerriera”

Anche il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, ha voluto dedicare un pensiero alla piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo FC scomparsa nelle scorse ore.

Attraverso i social, Antonini ha espresso parole profonde e cariche di commozione:

“Esprimo le mie più sentite condoglianze per la scomparsa della piccola Alessia, una tragedia senza confini e colori che lascia sgomenti e invita a riflettere su tutto quello che ci circonda”.





Il presidente granata ha poi ricordato la lunga battaglia affrontata dalla bambina, sottolineando come abbia continuato a seguire con amore il Palermo nonostante le sofferenze e i numerosi interventi chirurgici:

“Nonostante anni di sofferenze e interventi chirurgici, ha continuato imperterrita a seguire il suo Palermo calcio”.

Un messaggio che va oltre il calcio e le rivalità sportive, unendosi al grande abbraccio che in queste ore sta coinvolgendo l’intera Sicilia e il mondo del pallone attorno alla famiglia della piccola Alessia.