Anche l’ex rosa Pelagotti ricorda Alessia: “Ora tifa Palermo da lassù”

Anche l’ex portiere rosanero Alberto Pelagotti ha voluto ricordare la piccola Alessia con un messaggio carico di affetto condiviso sulle sue storie Instagram.

L’ex calciatore del Palermo ha dedicato un pensiero alla giovane tifosa scomparsa, scrivendo: “Ora tifa Palermo da lassù. E sono sicuro che lassù fanno silenzio quando parla lei”.





Parole profonde e toccanti che si aggiungono ai numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo rosanero, unito nel ricordo della piccola Alessia, simbolo di forza e amore incondizionato per i colori rosanero.