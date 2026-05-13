Anche Inzaghi ricorda Alessia: «Per sempre con noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
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Il dolore per la scomparsa della piccola Alessia ha colpito profondamente tutto il mondo rosanero. Dopo il messaggio del Palermo FC e le parole emozionanti di Jacopo Segre, anche Filippo Inzaghi ha voluto dedicare un pensiero alla giovane tifosa.

Il tecnico del Palermo ha condiviso nelle proprie stories Instagram l’immagine dedicata ad Alessia accompagnata da una semplice ma significativa frase:


«Per sempre con noi».

Parole che confermano quanto la bambina fosse entrata nel cuore della squadra, dello staff e di tutta la famiglia rosanero.

Negli ultimi mesi Alessia era diventata simbolo di forza, amore e attaccamento ai colori del Palermo, ricevendo continuamente affetto da parte della città, della tifoseria e dei protagonisti del club.

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