Giornale di Sicilia: “Palermo, allenamento a porte aperte: accessi gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza”

L’allenamento a porte aperte organizzato lunedì al Renzo Barbera ha acceso entusiasmo tra i tifosi del Palermo, ma non sono mancate polemiche e disagi legati agli ingressi nello stadio.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, molti sostenitori rosanero hanno lamentato lunghe attese ai tornelli e difficoltà nell’accesso all’impianto, soprattutto a causa dell’obbligo di registrazione preventiva necessario per partecipare all’evento gratuito.





Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo FC ha però predisposto il sistema di accesso attraverso titolo gratuito nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza previste per eventi con elevata affluenza di pubblico.

Le normative vigenti, infatti, impongono il monitoraggio dei flussi di ingresso anche per eventi gratuiti e non agonistici svolti all’interno di impianti sportivi.

Per questo motivo, spiega il Giornale di Sicilia, ai tifosi è stato richiesto di registrarsi preventivamente e munirsi di titolo d’accesso, così da consentire una gestione ordinata e sicura delle presenze sugli spalti del Barbera.

Nel pezzo firmato da Massimiliano Radicini viene inoltre evidenziato come parte dei rallentamenti registrati ai tornelli sia stata causata anche dai tentativi di ingresso da parte di persone sprovviste del titolo richiesto, situazione che ha comportato ulteriori controlli e verifiche da parte degli addetti.

Intanto cresce l’entusiasmo in vista della semifinale di ritorno playoff del 20 maggio al Barbera. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, sono già circa 12 mila gli abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione acquistando il proprio biglietto.

Da domani alle ore 11 scatterà invece la finestra dedicata ai possessori del “Final Pack” o del biglietto di Palermo-Catanzaro dello scorso 1 maggio, con priorità d’acquisto e prezzi ridotti rispetto alla vendita libera.

La vendita aperta a tutti partirà alle ore 16 di venerdì e proseguirà fino al calcio d’inizio della semifinale, salvo esaurimento dei posti disponibili.