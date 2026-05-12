Palermo piange la piccola Alessia

Una dolorosa notizia arrivata nella notte ha colpito il cuore rosanero: si è spenta la piccola Alessia, la giovanissima tifosa del Palermo che da anni lottava con coraggio contro un rabdomiosarcoma. Aveva solo 8 anni.

La sua storia aveva commosso tifosi e città, stretti attorno a lei durante la lunga battaglia. Forte il legame con il Palermo e con il vicecapitano Jacopo Segre, che le è sempre stato vicino.





Amatissima anche dalla Curva rosanero, Alessia era diventata un simbolo di forza e coraggio. Per permettere a tifosi e cittadini di renderle omaggio, nella giornata di mercoledì 13 maggio sarà allestita la camera ardente allo stadio Renzo Barbera, il luogo della sua grande passione.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di Ilovepalermocalcio.