Palermo, la Curva Nord contro l’organizzazione dell’allenamento aperto: «Non è questo il modo per creare entusiasmo»

Arriva anche il comunicato della Curva Nord 12 Palermo dopo quanto accaduto ieri al Renzo Barbera in occasione dell’allenamento a porte aperte della squadra di Filippo Inzaghi in vista dei playoff.

Attraverso un post pubblicato sui social, il gruppo ultras rosanero ha espresso forte disappunto per le modalità organizzative adottate per l’evento, criticando soprattutto registrazioni obbligatorie, prefiltraggi e lunghe attese ai tornelli.





«Non è questo il modo per creare entusiasmo», scrive la Curva Nord 12 Palermo nel messaggio pubblicato online.

Nel comunicato, gli ultras lamentano le difficoltà incontrate da molti tifosi per accedere allo stadio: «Creare una registrazione che ha fatto rinunciare molte persone, creare due prefiltraggi, lasciare famiglie fuori sotto il sole e vedere proprio la gente andarsene con i bambini a noi ci fa male».

La Curva Nord sottolinea anche i ritardi registrati all’ingresso dell’impianto: «Orario di apertura posticipato, solo 3 tornelli aperti e code interminabili hanno prodotto che alle 18 all’ingresso della squadra c’era ancora tantissima gente fuori».

Il gruppo ultras ha poi ribadito la volontà di vivere eventi di questo tipo in maniera più spontanea e popolare: «Noi siamo passione, calore e soprattutto ci piacciono le cose semplici… di lunedì pomeriggio, uno scappa dal lavoro, si prende un permesso, deve arrivare ed entrare senza stare 40 minuti a fare file inutili».

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, la Curva Nord 12 Palermo evidenzia anche come in passato allenamenti a porte aperte si siano svolti senza particolari criticità: «Non c’è mai stato nessun pericolo in passato, doveva essere solo un semplice abbraccio della città alla squadra».

Infine, il gruppo conclude con un appello rivolto all’ambiente rosanero: «A noi il calcio piace popolare, passionale e quando pure per un allenamento dobbiamo litigare e fare file significa che l’atmosfera non è quella giusta».