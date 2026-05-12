Corriere dello Sport: “In 4 mila per il Palermo”

Il Palermo si avvicina ai playoff di Serie B con il calore del proprio pubblico. Ieri pomeriggio al Renzo Barbera è andato in scena l’allenamento a porte aperte della squadra di Filippo Inzaghi, il primo della stagione davanti ai tifosi, con circa 4 mila presenti sugli spalti della Curva Nord.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la seduta si è trasformata in una vera e propria iniezione di fiducia per il gruppo rosanero in vista della semifinale playoff. Non è però mancato un fuori programma: diversi sostenitori sono infatti rimasti all’esterno dell’impianto a causa delle modalità di accesso e della registrazione obbligatoria ai pass.





Una situazione che ha portato i gruppi organizzati della Curva Nord Superiore a lasciare il settore pochi minuti dopo l’ingresso in campo della squadra, in segno di protesta contro l’organizzazione dell’evento e i controlli ai tornelli.

Nonostante ciò, il Palermo ha comunque ricevuto il sostegno del pubblico presente. Tra i più applauditi Filippo Inzaghi, protagonista sotto la curva insieme ai propri calciatori prima dell’inizio della seduta.

Senza il tifo organizzato il clima sugli spalti è inevitabilmente cambiato, ma famiglie, bambini e tifosi presenti hanno continuato a seguire con attenzione l’allenamento dei rosanero, impegnati nella preparazione della semifinale d’andata playoff.

La squadra ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Assente Mattia Bani, che ha proseguito il programma differenziato in palestra dopo essere rimasto a Torretta anche durante la trasferta di Venezia.

Intanto è partita anche la vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno playoff in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20 al Barbera. Come riportato dal Corriere dello Sport di Antonio La Rosa, la fase di prelazione per gli abbonati resterà attiva fino a domani, mentre da giovedì scatterà la priorità per i possessori del “Final Pack” e del biglietto di Palermo-Catanzaro. Da venerdì spazio alla vendita libera.

I prezzi dei tagliandi vanno dai 35 euro delle Curve fino ai 140 euro della Tribuna Centralissima.