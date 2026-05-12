Corriere dello Sport: “In 4 mila per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (8)

Il Palermo si avvicina ai playoff di Serie B con il calore del proprio pubblico. Ieri pomeriggio al Renzo Barbera è andato in scena l’allenamento a porte aperte della squadra di Filippo Inzaghi, il primo della stagione davanti ai tifosi, con circa 4 mila presenti sugli spalti della Curva Nord.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la seduta si è trasformata in una vera e propria iniezione di fiducia per il gruppo rosanero in vista della semifinale playoff. Non è però mancato un fuori programma: diversi sostenitori sono infatti rimasti all’esterno dell’impianto a causa delle modalità di accesso e della registrazione obbligatoria ai pass.


Una situazione che ha portato i gruppi organizzati della Curva Nord Superiore a lasciare il settore pochi minuti dopo l’ingresso in campo della squadra, in segno di protesta contro l’organizzazione dell’evento e i controlli ai tornelli.

Nonostante ciò, il Palermo ha comunque ricevuto il sostegno del pubblico presente. Tra i più applauditi Filippo Inzaghi, protagonista sotto la curva insieme ai propri calciatori prima dell’inizio della seduta.

Senza il tifo organizzato il clima sugli spalti è inevitabilmente cambiato, ma famiglie, bambini e tifosi presenti hanno continuato a seguire con attenzione l’allenamento dei rosanero, impegnati nella preparazione della semifinale d’andata playoff.

La squadra ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Assente Mattia Bani, che ha proseguito il programma differenziato in palestra dopo essere rimasto a Torretta anche durante la trasferta di Venezia.

Intanto è partita anche la vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno playoff in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20 al Barbera. Come riportato dal Corriere dello Sport di Antonio La Rosa, la fase di prelazione per gli abbonati resterà attiva fino a domani, mentre da giovedì scatterà la priorità per i possessori del “Final Pack” e del biglietto di Palermo-Catanzaro. Da venerdì spazio alla vendita libera.

I prezzi dei tagliandi vanno dai 35 euro delle Curve fino ai 140 euro della Tribuna Centralissima.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-12 055312

Palermo, Footy Headlines svela anche la terza maglia 2026/27: design dark ispirato alla “night out” in città

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Palermo, entusiasmo Barbera: la fotogallery dell’allenamento aperto ai tifosi

Alessandra Lo Monaco Maggio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-05-11 at 19.42.04

Palermo, 4 mila tifosi al Barbera per l’allenamento aperto: entusiasmo playoff e abbraccio alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 172954

Palermo, Footy Headlines spoilera anche la maglia away 2026/27: omaggio ai sapori della Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Serie B, playoff più spettacolari: arrivano drone cam, gimball e nuove telecamere immersive

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (75) tifosi

Serie B, Palermo da record: nessuno come il Barbera, oltre 528 mila spettatori stagionali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 134116

Palermo, Inzaghi all’Università degli Studi per il convegno “All Around Soccer”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo, semifinale playoff al Barbera: al via la vendita dei biglietti. Tutti i prezzi e le fasi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 095139

Palermo, spoilerata la nuova maglia 2026/27: design aggressivo e dettagli neri, ecco le prime immagini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo reggina 2-1 (129) di mariano cionek

Avellino, Cionek al Mattino: «Ballardini ha acceso il gruppo. Col Palermo il Partenio sarebbe incandescente»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Tuttosport: “Serie B. Playoff anomali e da modificare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (119) pohjanpalo

Serie B spettacolo, Gazzetta dello Sport: “Quota mille vicina, mai così tanti gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (8)

Corriere dello Sport: “In 4 mila per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Screenshot 2026-05-12 055312

Palermo, Footy Headlines svela anche la terza maglia 2026/27: design dark ispirato alla “night out” in città

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Palermo, entusiasmo Barbera: la fotogallery dell’allenamento aperto ai tifosi

Alessandra Lo Monaco Maggio 11, 2026
bolooooo

Serie A: il Bologna espugna il Maradona, Napoli battuto 2-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
maresca-leicester-imago-gpo (1)

Ex rosa, Maresca: «Allenare in Italia? In Inghilterra mi trovo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026