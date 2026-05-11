Palermo, Inzaghi all’Università degli Studi per il convegno “All Around Soccer”
Ospite dell’Università degli Studi di Palermo, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, e il suo staff hanno incontro stamattina gli studenti nel corso del convegno “All Around Soccer” organizzato in collaborazione con l’AIAC.
Un occasione per l’allenatore del Palermo per ribadire la voglia sua e della squadra di coronare il sogno Serie A, certo che i suoi uomini daranno il massimo nei playoff di Serie B, che per i rosanero inizieranno domenica 17 maggio contro la vincente tra Catanzaro e Avellino.