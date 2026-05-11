Giornale di Sicilia: “Stavolta si può fare, servono cuore e coraggio”

Il Palermo si avvicina al momento più importante della stagione con una certezza: questa volta i playoff possono davvero rappresentare la strada giusta verso la Serie A. I rosanero attendono di conoscere l’avversaria della semifinale tra Catanzaro e Avellino, ma il clima attorno alla squadra di Filippo Inzaghi appare molto diverso rispetto alle precedenti esperienze negli spareggi promozione.

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva ai playoff con basi molto più solide rispetto alle ultime due partecipazioni. Le squadre guidate in passato da Corini-Mignani e Dionisi non avevano mai dato la sensazione di poter davvero centrare il salto di categoria, mentre questo gruppo ha chiuso la stagione con 72 punti e una continuità di rendimento importante soprattutto nella seconda parte del campionato.





Nel commento firmato da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, viene sottolineato anche il peso della mentalità portata da Filippo Inzaghi. L’allenatore rosanero, pur non avendo mai vinto i playoff da tecnico, viene descritto come un uomo dal Dna vincente, capace di trasmettere convinzione e ambizione a tutta la squadra.

Secondo il Giornale di Sicilia, però, nei playoff nulla può essere dato per scontato. Gli spareggi vengono descritti come una vera e propria lotteria nella quale ogni dettaglio può diventare decisivo. Per questo motivo il Palermo dovrà fare ancora meglio rispetto a quanto mostrato durante le 38 giornate di campionato.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia ricorda infatti come alcuni punti persi durante la stagione abbiano impedito ai rosanero di conquistare la promozione diretta. Adesso però tutto si azzera e il Palermo ha davanti soltanto quattro partite per inseguire il sogno Serie A.

Nel focus del Giornale di Sicilia, il modello da seguire viene individuato nel Palermo di Silvio Baldini che nel 2022 conquistò la Serie B proprio attraverso i playoff. Quella squadra, secondo Butera, non era la più forte tecnicamente ma riuscì a costruire il proprio successo grazie a cuore, coraggio e convinzione.

Sono proprio questi gli elementi che oggi vengono richiesti al Palermo di Inzaghi. Il tecnico avrà tutta la settimana per preparare la semifinale e perfezionare la squadra sul piano tecnico e tattico, ma per il Giornale di Sicilia sarà soprattutto la mentalità a fare la differenza.

Il Palermo arriva ai playoff con qualità, entusiasmo e una città tornata a credere davvero nella Serie A. Adesso servirà trasformare tutto questo in risultati sul campo.