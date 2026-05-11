Giornale di Sicilia: “Palermo, la vecchia guardia sogna un finale diverso”

La speranza, in casa Palermo, è che la terza volta possa finalmente essere quella giusta. Dopo le delusioni maturate nei playoff delle ultime due stagioni, i rosanero si presentano agli spareggi con consapevolezza, continuità di rendimento e ambizioni completamente diverse rispetto al passato.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, all’interno dell’attuale organico ci sono cinque giocatori che hanno vissuto entrambe le precedenti eliminazioni: quella del 2024 contro il Venezia e quella del 2025 contro la Juve Stabia. Ceccaroni, Segre, Ranocchia, Gomes e Vasic rappresentano oggi la vecchia guardia rosanero e sognano di trasformare la terza esperienza playoff nella volta buona per conquistare la Serie A.





Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, viene sottolineato come il quarto posto finale abbia garantito al Palermo un vantaggio fondamentale: l’accesso diretto alle semifinali playoff e il passaggio del turno in caso di parità complessiva. Una situazione completamente diversa rispetto alle precedenti partecipazioni, quando i rosanero furono costretti a partire dal turno preliminare.

Secondo il Giornale di Sicilia, nel 2024 il Palermo riuscì a superare la Sampdoria prima di arrendersi al Venezia poi promosso in Serie A, mentre dodici mesi più tardi la squadra allora allenata da Dionisi uscì immediatamente contro la Juve Stabia dopo una prestazione molto deludente.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come la differenza rispetto al passato non sia soltanto nel piazzamento finale ma soprattutto nella crescita mentale della squadra. Dopo il pareggio contro l’Entella alla quattordicesima giornata, il Palermo ha cambiato marcia perdendo pochissime partite e costruendo al Barbera un rendimento straordinario con dodici vittorie nelle ultime tredici gare interne.

Resta però il nodo degli scontri diretti contro le big, vero limite della stagione rosanero. Per il Giornale di Sicilia, proprio i playoff rappresenteranno il banco di prova definitivo per capire se il Palermo abbia realmente superato questo difetto.

Tra i simboli della crescita della squadra vengono indicati soprattutto Segre, Ranocchia e Ceccaroni. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea il lavoro continuo di Segre, autore di quattro reti ma soprattutto di un enorme contributo tattico e atletico. Ranocchia ha invece chiuso la stagione con sei gol, record personale, diventando spesso decisivo con le sue giocate.

Anche Ceccaroni viene indicato dal Giornale di Sicilia come uno dei giocatori più cresciuti rispetto alle passate stagioni. Il difensore ha migliorato rendimento difensivo e partecipazione offensiva, creando sulla corsia sinistra un asse molto produttivo insieme ad Augello.

Più limitato invece il contributo stagionale di Gomes e Vasic. Il primo ha dovuto convivere con diversi problemi fisici, mentre il secondo continua a pagare l’assenza di gol dal suo arrivo a Palermo. Tuttavia, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i playoff potrebbero rappresentare l’occasione giusta anche per loro grazie alla profondità della rosa costruita da Inzaghi.

Nel gruppo dei giocatori in cerca di riscatto figurano anche Pierozzi e Le Douaron, già presenti nella scorsa delusione contro la Juve Stabia ma oggi cresciuti notevolmente all’interno del sistema rosanero.

Per il Palermo è arrivato il momento della verità. Dopo due playoff amari, i rosanero vogliono finalmente trasformare l’esperienza accumulata in una promozione storica.