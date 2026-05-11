Bari-Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Dai playoff promozione alla paura della Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
longo conferenza bari

Tre anni fa si giocavano una semifinale playoff per la Serie A. Oggi Bari e Südtirol si ritrovano una contro l’altra con l’incubo della retrocessione in Serie C. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il playout mette di fronte due realtà profondamente diverse ma unite da un destino improvvisamente capovolto.

Secondo Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Bari arriva allo spareggio salvezza dopo aver addirittura rischiato la retrocessione diretta, mentre il Südtirol è precipitato ai playout dopo dieci partite consecutive senza vittorie.


La memoria riporta inevitabilmente al maggio 2023, quando il Bari di Mignani eliminò il Südtirol di Bisoli nella semifinale playoff promozione. Gli altoatesini vinsero 1-0 all’andata a Bolzano, ma al ritorno i pugliesi ribaltarono il discorso con lo stesso risultato, qualificandosi grazie al miglior piazzamento in classifica.

Da quel momento, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la storia del Bari è cambiata radicalmente. La sconfitta in finale contro il Cagliari, decisa dal gol di Pavoletti al “San Nicola”, ha lasciato strascichi pesantissimi culminati nella successiva lotta salvezza contro la Ternana.

Anche stavolta i biancorossi si ritrovano a giocarsi tutto ai playout, ma con un precedente incoraggiante: un anno fa il Bari riuscì a salvarsi vincendo 3-0 a Terni dopo l’1-1 dell’andata.

Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre un altro elemento particolare di questa sfida: in panchina ci saranno due allenatori esperti come Castori e Longo, entrambi poco abituati a vivere situazioni del genere.

Castori ha conquistato due promozioni dirette in Serie A con Carpi e Salernitana, mentre Longo ha centrato la massima serie col Frosinone vincendo i playoff del 2018.

Nelle ultime ore il tecnico del Südtirol ha anche rischiato l’esonero. La società altoatesina ha valutato l’ipotesi di un cambio in panchina per dare una scossa all’ambiente, salvo poi scegliere la continuità.

Il Südtirol dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti: mancheranno Cragno, Bordon e Kofler, oltre ad Andrea Masiello, che ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato al termine della regular season.

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche il particolare legame tra Masiello e il Bari: il difensore aveva sempre evitato di affrontare i pugliesi dopo il coinvolgimento nel caso calcioscommesse e stavolta ha scelto di chiudere definitivamente la carriera.

Sul fronte Bari, invece, Longo recupera Verreth e Braunoder dopo la squalifica, mentre resta in dubbio Cistana.

Al “San Nicola” la società pugliese ha abbassato sensibilmente i prezzi dei biglietti, con tagliandi disponibili a partire da 8 euro, nel tentativo di trascinare il pubblico verso la salvezza.

Come ricorda Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il regolamento favorisce il Südtirol: in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti saranno infatti gli altoatesini a salvarsi grazie al miglior piazzamento in classifica.

Un vantaggio importante ma non decisivo, considerando che nelle ultime tre edizioni dei playout la quartultima classificata ha sempre avuto la meglio sulla quintultima.

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