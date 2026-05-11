Serie B spettacolo, Gazzetta dello Sport: “Quota mille vicina, mai così tanti gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (119) pohjanpalo

La Serie B continua a regalare spettacolo ed emozioni. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il campionato cadetto ha stabilito un nuovo record realizzativo nell’era delle venti squadre, arrivando a quota 973 gol nelle 38 giornate disputate.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il precedente primato apparteneva alla stagione 2023-24 con 958 reti, mentre quest’anno la media gol è salita ulteriormente passando da 2,52 a 2,56 reti per partita.


Numeri che certificano un campionato ricco di spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, capace di tenere aperti quasi tutti i verdetti fino all’ultima giornata.

Tra le squadre protagoniste spiccano soprattutto Venezia e Frosinone. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i lagunari hanno chiuso con 77 gol realizzati, appena uno in meno rispetto al record assoluto del Sassuolo dello scorso anno, mentre il Frosinone si è fermato a quota 76.

Il record assoluto resta dunque quello stabilito dal Sassuolo nel 2023-24 con 78 reti, superando il precedente primato del Milan 1982-83.

Curioso invece il dato relativo alla Sampdoria. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come i blucerchiati abbiano chiuso con il peggior attacco del torneo, appena 35 reti segnate, contribuendo pochissimo al primato offensivo generale.

Paradossalmente, il Pescara ultimo in classifica ha fatto meglio proprio dal punto di vista offensivo con 51 gol realizzati.

Grande protagonista della stagione è stato ancora Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo, con 24 reti, si è laureato per la seconda volta capocannoniere della Serie B e riceverà il trofeo dedicato a Paolo Rossi in occasione della prima gara playoff dei rosanero.

La Gazzetta dello Sport celebra anche Andrea Adorante, nominato MVP del campionato grazie ai suoi 17 gol che hanno trascinato il Venezia verso la promozione in Serie A.

Spazio poi ai fratelli Shpendi: 15 reti per Stiven e 12 per Cristian, per un totale di 27 gol complessivi che hanno contribuito sensibilmente al record offensivo della categoria.

Infine Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Massimo Coda. L’attaccante della Sampdoria ha chiuso la stagione con 9 reti, lontano dai suoi standard migliori, ma resta comunque imprendibile nella classifica marcatori all-time della Serie B con 144 gol.

Quota mille non è stata raggiunta, ma la Serie B conferma ancora una volta la propria vocazione allo spettacolo.

Altre notizie

longo conferenza bari

Bari-Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Dai playoff promozione alla paura della Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Stavolta si può fare, servono cuore e coraggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
sottil sito (1)

Modena, Corriere dello Sport: “Playoff senza paura. Sottil punta sull’effetto outsider”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Corriere dello Sport: “Ceravolo pronto alla bolgia playoff. Iemmello resta in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo avellino (3) ballardini inzaghi

Avellino, Corriere dello Sport: “Ballardini ha trasformato la paura in sogno playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
iachini

Iachini: «Monza e Palermo favorite ai playoff. Mi aspettavo un Südtirol in corsa per l’ottavo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Avellino 2-0 (41) palumbo izzo

Avellino, Izzo infiamma i social prima dei playoff: scintille con tifosi di Palermo e Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Salernitana - Cagliari

Capozucca sui playoff: «La spunterà una tra Monza e Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
salerno reggiana

Reggiana, Salerno dopo la retrocessione: «Mi assumo tutte le responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
peghin

Padova, Peghin celebra la salvezza: «Decimo posto con uno dei budget più bassi della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
lovisa

Spezia, caccia al nuovo direttore sportivo: in lista Lovisa e Bravo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
d'agostino

Avellino, D’Agostino carica l’ambiente: «Ho sempre creduto ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

longo conferenza bari

Bari-Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Dai playoff promozione alla paura della Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (119) pohjanpalo

Serie B spettacolo, Gazzetta dello Sport: “Quota mille vicina, mai così tanti gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
671838633_18421901023193556_5692631923411098091_n

Il Messina retrocede e il telecronista crolla in lacrime: il dramma sportivo vissuto in diretta Tv

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi allenamento aperto al Barbera: atteso l’abbraccio dei tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo frosinone 0-0 (97) bani joronen Palumbo

Giornale di Sicilia: “Bani e Palumbo, debutto playoff per guidare il Palermo verso la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026