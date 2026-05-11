Serie B spettacolo, Gazzetta dello Sport: “Quota mille vicina, mai così tanti gol”

La Serie B continua a regalare spettacolo ed emozioni. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il campionato cadetto ha stabilito un nuovo record realizzativo nell’era delle venti squadre, arrivando a quota 973 gol nelle 38 giornate disputate.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il precedente primato apparteneva alla stagione 2023-24 con 958 reti, mentre quest’anno la media gol è salita ulteriormente passando da 2,52 a 2,56 reti per partita.





Numeri che certificano un campionato ricco di spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, capace di tenere aperti quasi tutti i verdetti fino all’ultima giornata.

Tra le squadre protagoniste spiccano soprattutto Venezia e Frosinone. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i lagunari hanno chiuso con 77 gol realizzati, appena uno in meno rispetto al record assoluto del Sassuolo dello scorso anno, mentre il Frosinone si è fermato a quota 76.

Il record assoluto resta dunque quello stabilito dal Sassuolo nel 2023-24 con 78 reti, superando il precedente primato del Milan 1982-83.

Curioso invece il dato relativo alla Sampdoria. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come i blucerchiati abbiano chiuso con il peggior attacco del torneo, appena 35 reti segnate, contribuendo pochissimo al primato offensivo generale.

Paradossalmente, il Pescara ultimo in classifica ha fatto meglio proprio dal punto di vista offensivo con 51 gol realizzati.

Grande protagonista della stagione è stato ancora Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo, con 24 reti, si è laureato per la seconda volta capocannoniere della Serie B e riceverà il trofeo dedicato a Paolo Rossi in occasione della prima gara playoff dei rosanero.

La Gazzetta dello Sport celebra anche Andrea Adorante, nominato MVP del campionato grazie ai suoi 17 gol che hanno trascinato il Venezia verso la promozione in Serie A.

Spazio poi ai fratelli Shpendi: 15 reti per Stiven e 12 per Cristian, per un totale di 27 gol complessivi che hanno contribuito sensibilmente al record offensivo della categoria.

Infine Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Massimo Coda. L’attaccante della Sampdoria ha chiuso la stagione con 9 reti, lontano dai suoi standard migliori, ma resta comunque imprendibile nella classifica marcatori all-time della Serie B con 144 gol.

Quota mille non è stata raggiunta, ma la Serie B conferma ancora una volta la propria vocazione allo spettacolo.