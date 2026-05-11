Giornale di Sicilia: “Bani e Palumbo, debutto playoff per guidare il Palermo verso la Serie A”

Uno è diventato il leader della difesa rosanero, l’altro il punto di riferimento tecnico della trequarti. Eppure né Mattia Bani né Palumbo hanno mai disputato i playoff di Serie B. Adesso, per entrambi, è arrivato il momento di vivere per la prima volta gli spareggi promozione con l’obiettivo di trascinare il Palermo verso la Serie A.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i due rappresentano alcune delle figure simbolo della crescita compiuta dal Palermo durante questa stagione e vogliono chiudere nel migliore dei modi un’annata che li ha visti assoluti protagonisti.





Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, viene ricordato come Bani abbia già conquistato una promozione in Serie A nel 2023 con il Genoa, senza però passare dai playoff grazie al secondo posto finale dei rossoblù. Nelle precedenti esperienze in Serie B con la Pro Vercelli, invece, il difensore non era mai riuscito a qualificarsi agli spareggi.

Anche Palumbo, secondo quanto sottolinea dal Giornale di Sicilia, non ha mai disputato playoff di Serie B nonostante nove stagioni trascorse tra i cadetti con le maglie di Ternana, Salernitana e Modena. L’unica promozione conquistata dal fantasista era arrivata dalla Serie C alla B con la Ternana.

Adesso entrambi avranno la possibilità di confrontarsi per la prima volta con quello che viene definito un vero e proprio mini-campionato. Il Palermo spera di arrivare fino in fondo, ma dovrà prima superare semifinali e finale in un percorso che richiederà continuità e solidità.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia soprattutto l’impatto avuto da Bani sulla fase difensiva rosanero. In assenza del capitano, il Palermo ha vinto soltanto una gara su sette subendo dieci reti. Con il numero 13 in campo, invece, i gol incassati sono stati appena 23 in 31 partite.

Numeri che confermano quanto Bani sia diventato il leader tecnico ed emotivo della retroguardia di Inzaghi. Il Giornale di Sicilia sottolinea anche il peso specifico di Palumbo nella costruzione offensiva della squadra: i suoi dieci assist rappresentano il secondo miglior dato del campionato dietro soltanto ai quindici di Calò.

I gol dell’ex Modena sono stati soltanto tre, ma due sono arrivati nell’ultimo mese e contro il Venezia solo un grande intervento di Stankovic gli ha negato la gioia della rete.

Nel racconto del Giornale di Sicilia, oltre a Bani e Palumbo vengono citati anche altri tre rosanero pronti a vivere i primi playoff della carriera: Modesto, Giovane e Bereszynski, anche se quest’ultimo salterà l’andata della semifinale per squalifica.

Per il Palermo adesso conta soltanto una cosa: trasformare esperienza, qualità e crescita collettiva nella promozione che la città aspetta da anni.