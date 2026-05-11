Giornale di Sicilia: “Palermo, il quarto posto porta bene: i precedenti fanno sperare”

Il Palermo si prepara ai playoff con la convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista e con una curiosa statistica che alimenta speranze e scaramanzia. I rosanero hanno chiuso il campionato al quarto posto con 72 punti e, numeri alla mano, proprio quella posizione potrebbe trasformarsi in un segnale positivo in vista della corsa alla Serie A.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle ultime stagioni di Serie B il terzo posto finale si è spesso rivelato quasi una maledizione nei playoff, mentre il quarto posto ha regalato molte più soddisfazioni.





Nel focus firmato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, viene sottolineato come negli ultimi quattro campionati soltanto una squadra classificata terza sia riuscita a conquistare la promozione attraverso gli spareggi: il Venezia nella stagione 2023/24.

Per il resto, i playoff hanno quasi sempre premiato squadre arrivate alle spalle della terza classificata. Secondo il Giornale di Sicilia, il trend iniziò nel 2021/22 con il Monza, capace di conquistare la Serie A partendo dal quarto posto e superando il Pisa nella finale decisa ai supplementari.

L’anno successivo arrivò addirittura l’impresa del Cagliari di Claudio Ranieri. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda come i sardi chiusero la stagione al quinto posto riuscendo poi a battere il Bari nella finalissima grazie al gol decisivo arrivato nei minuti finali.

Anche nella passata stagione il copione si è ripetuto. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, lo Spezia aveva chiuso al terzo posto dopo avere lottato fino all’ultimo per la promozione diretta, ma nei playoff venne superato dalla Cremonese, quarta in classifica e poi promossa in Serie A.

Nel racconto del Giornale di Sicilia, i playoff vengono descritti come una vera e propria lotteria, spesso lontana dai pronostici costruiti durante la regular season. Da quando il format è stato allargato fino all’ottava classificata, sono già cinque le squadre promosse in Serie A partendo dal quarto posto finale.

Per questo motivo il Palermo guarda agli spareggi con fiducia. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come la squadra di Inzaghi arrivi ai playoff dopo mesi di crescita costante e con la convinzione di potersela giocare contro chiunque.

Il calendario non sarà semplice e il ritorno della semifinale verrà disputato in trasferta, ma i numeri recenti del campionato cadetto sembrano sorridere proprio ai rosanero. E in una Serie B dove spesso i pronostici vengono ribaltati, anche la scaramanzia può diventare un piccolo alleato.