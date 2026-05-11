Avellino, Izzo infiamma i social prima dei playoff: scintille con tifosi di Palermo e Monza

Clima già tesissimo in vista dei playoff di Serie B. A incendiare ulteriormente l’atmosfera ci ha pensato Armando Izzo, protagonista di una serie di risposte molto accese sui social dopo la qualificazione dell’Avellino agli spareggi promozione.

Il difensore biancoverde ha replicato a diversi commenti pubblicati dai tifosi, soprattutto di Palermo e Monza, alimentando il clima di rivalità che accompagna la fase decisiva della stagione.





In particolare, Izzo ha risposto duramente a un tifoso rosanero che provocava l’Avellino scrivendo: «Ahahah siete arrivati ai playoff per miracolo e già vi sentite la promozione in tasca. Non vedo l’ora che arrivino questi playoff».

Il centrale irpino ha replicato senza mezzi termini: «Con loro è dura, con te lo dico prima è una passeggiata perché siete scarsi».

In un altro commento, Izzo si è lasciato andare anche ad alcune considerazioni sulla sua ex squadra e su alcuni ex componenti dello staff tecnico: «Si è fatto vedere che ti saluto, scarso del tuo allenatore. Io se allenavo con quella squadra ero primo».

Parole forti che hanno rapidamente fatto il giro dei social, aumentando ulteriormente la tensione attorno ai playoff.

L’Avellino intanto continua a preparare la sfida contro il Catanzaro, primo ostacolo nella corsa alla Serie A, ma fuori dal campo il clima è già diventato rovente.