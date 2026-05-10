Spezia, caccia al nuovo direttore sportivo: in lista Lovisa e Bravo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
lovisa

Dopo la deludente retrocessione in Serie C, lo Spezia guarda già alla prossima stagione e avvia il casting per il nuovo direttore sportivo. Il club ligure è pronto a una profonda rivoluzione a livello tecnico e dirigenziale, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tentare l’immediato ritorno in Serie B.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sul taccuino della proprietà rappresentata da Tom Roberts e Charlie Stillitano ci sarebbero diversi profili valutati per il ruolo di ds. Tra i nomi considerati figurano Mauro Pederzoli, ex dirigente del Parma Calcio, Elio Di Toro dell’Audace Cerignola e Giancarlo Romairone, attualmente osservatore della SS Lazio con un passato proprio allo Spezia.


Tra le opzioni più ambiziose spiccano invece due dirigenti protagonisti dell’ultima stagione cadetta: Paolo Bravo del Südtirol e Matteo Lovisa della Juve Stabia. Quest’ultimo, però, sarebbe seguito anche da club di categoria superiore e potrebbe attirare l’interesse persino dalla Serie A.

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