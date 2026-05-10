Serie A, Parma-Roma 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
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Si chiude con la Roma avanti di misura il primo tempo della sfida contro il Parma. Al “Tardini” i giallorossi conducono 1-0 grazie alla rete realizzata da Donyell Malen al 22’.

L’avvio di gara è vivace, con il Parma che prova subito a rendersi pericoloso grazie alle iniziative di Gabriel Strefezza, tra i più attivi nella formazione emiliana. La Roma, però, cresce con il passare dei minuti e dopo un gol annullato a Malen per fuorigioco trova il vantaggio a metà frazione.


L’azione decisiva nasce da una giocata di Paulo Dybala, che serve un preciso filtrante per Malen: l’attaccante giallorosso controlla e lascia partire un potente destro dal limite che si infila nell’angolo basso per lo 0-1.

La squadra di Daniele De Rossi sfiora anche il raddoppio al 29’, quando Matías Soulé colpisce il palo di testa sugli sviluppi di un’azione offensiva ben costruita. Poco dopo ci prova anche Mario Hermoso, ma la sua conclusione termina fuori.

Nel finale il Parma tenta di reagire con Nicolussi Caviglia e ancora Strefezza, senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia romanista. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara Daniele Chiffi manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

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