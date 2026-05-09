Serie A: l’Udinese espugna l’Unipol Domus, Cagliari battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
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Inizia il match e la prima occasione è in favore dei padroni di casa, con un destro di Palestra che impegna Okoye. Al 31′ ci riprovano i rossoblù stavolta con Gaetano: attento l’estremo difensore avversario a non farsi sorprendere.

Al 34’ episodio chiave del match: l’arbitro Federico Dionisi assegna inizialmente un calcio di rigore al Cagliari per un tocco di mano in area dell’Udinese, ma dopo il controllo al VAR decide di annullare la decisione.


Nella ripresa i sardi continuano a cercare la via del gol: al 48′, dopo un tiro murato a Folorunsho, Esposito prova a botta sicura, con salvataggio clamoroso di Mlacic. Al 52′ rispondono i bianconeri, con un gran sinistro di Zaniolo che si ferma sul palo.

Il vantaggio degli ospiti arriva al 56′: gran palla in verticale di Solet per Kamara, che la mette al centro per il tap-in vincente di Buksa. Gli uomini di Pisacane reagiscono e al 76′ vanno vicini alla rete del pari: sugli sviluppi di corner, Dossena colpisce di testa, ma Karlstrom salva tutto sulla linea.

Nel finale l’Udinese riesce a chiudere definitivamente il match, con la rete al 90+6′ di Gueye. Con questa sconfitta il Cagliari non riesce ancora a raggiungere la matematica certezza di salvezza, che ormai è però ad un passo.

LA CLASSIFICA

Inter — 82

Napoli — 70

Milan — 67

Juventus — 65

Roma — 64

Como — 62

Atalanta — 55

Lazio — 51

Udinese — 50

Bologna — 49

Sassuolo — 49

Torino — 44

Parma — 42

Genoa — 40

Cagliari — 37

Fiorentina — 37

Lecce — 32

Cremonese — 28

Verona — 20

Pisa – 18

 

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