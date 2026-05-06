Il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi. L’ex centrocampista offensivo dell’Inter è morto nella notte tra martedì e mercoledì alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da tempo dopo il grave malore accusato nel gennaio 2025. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio.

Storico numero 10 nerazzurro, Beccalossi è stato uno dei talenti più iconici e imprevedibili del calcio italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Dotato di una tecnica raffinata e di una visione di gioco fuori dal comune, ha legato gran parte della propria carriera all’Inter, diventando una vera bandiera per il popolo interista.





Nato a Brescia nel 1956, aveva iniziato il proprio percorso calcistico proprio con la squadra della sua città prima di approdare a Milano, dove avrebbe costruito la parte più importante della sua carriera. Con la maglia nerazzurra Beccalossi ha conquistato uno scudetto e lasciato il segno grazie a giocate spettacolari, assist illuminanti e una personalità unica, capace di dividere ma anche di affascinare tifosi e addetti ai lavori.

Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano diventate particolarmente delicate. Dopo il malore dello scorso anno, l’ex calciatore aveva affrontato un lungo periodo di coma e successive cure intensive. Nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso avvenuto nella struttura ospedaliera bresciana.

Beccalossi rappresentava uno degli ultimi fantasisti puri del calcio italiano, un giocatore capace di accendere lo stadio con invenzioni improvvise e colpi di classe difficili da replicare nel calcio moderno. La sua figura resta profondamente legata alla storia dell’Inter e a un’epoca romantica del pallone italiano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio nelle prime ore successive alla notizia della sua scomparsa. Brescia e Milano oggi salutano uno dei calciatori più rappresentativi della loro storia sportiva.