Tuttosport: “Playoff, occhio al regolamento: il Monza vuole evitare i rigori col Palermo”

Il Monza continua a credere nella promozione diretta in Serie A, ma per tenere viva la speranza servirà prima di tutto battere l’Empoli. La squadra di Paolo Bianco si prepara a una sfida decisiva, con un occhio inevitabilmente rivolto anche a quanto accadrà allo “Stirpe”, dove il Mantova sarà chiamato a fermare il Frosinone. Come racconta Diego Marturano su Tuttosport, però, in casa brianzola l’unico pensiero deve restare la vittoria contro gli azzurri toscani.

Il campionato del Monza si sta giocando su dettagli minimi e calcoli sempre più sottili. Anche nel caso in cui non dovesse arrivare la promozione diretta, i biancorossi sono ormai certi di affrontare i playoff da una posizione privilegiata. Tuttosport evidenzia infatti come la squadra di Bianco partirà almeno dal terzo posto grazie agli scontri diretti favorevoli con il Palermo.





Un dettaglio tutt’altro che secondario. Per garantirsi tutti i vantaggi previsti dal regolamento nei playoff, il Monza dovrà infatti chiudere davanti ai rosanero almeno di un punto. In caso contrario, un’eventuale finale contro la squadra di Inzaghi potrebbe prolungarsi oltre i 180 minuti, con supplementari e persino rigori in caso di perfetta parità.

Diego Marturano, sulle colonne di Tuttosport, sottolinea come queste pieghe regolamentari stiano rendendo ancora più delicato il finale di stagione brianzolo. Il primo obiettivo resta comunque la gara di venerdì contro l’Empoli, considerata fondamentale sia per alimentare il sogno Serie A diretta sia per blindare la migliore posizione possibile negli spareggi promozione.

Sul fronte formazione, l’unica situazione da monitorare riguarda Azzi. L’esterno italo-brasiliano continua a convivere con problemi alla schiena e non è al meglio della condizione. Proprio in ottica playoff, lo staff tecnico potrebbe decidere di non forzare i tempi per evitare rischi inutili.

Per il resto, Bianco avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. Un elemento importante in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Il Monza vuole continuare a inseguire la Serie A fino all’ultimo minuto, sia passando dalla porta principale sia attraverso il percorso più complicato dei playoff.