Corriere dello Sport: “Il Monza non vuole arrendersi”

Il Monza non vuole arrendersi. Nonostante una promozione diretta che appare sempre più complicata, la squadra di Paolo Bianco continua a inseguire il sogno Serie A, aggrappandosi alle ultime speranze nel duello a distanza con il Frosinone. Come racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, i brianzoli sono chiamati a reagire proprio nel momento più delicato della stagione, evitando il rischio di sentirsi già mentalmente proiettati ai playoff.

Secondo quanto evidenziato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il cammino del Monza sembra quasi chiudersi come era iniziato: con dubbi, interrogativi e una continuità mai realmente trovata. Paolo Bianco aveva aperto il campionato raccogliendo 8 punti nelle prime sei giornate, compreso il pareggio contro l’Empoli, avversario che tornerà davanti ai brianzoli nel prossimo turno. Una partenza non irresistibile, lontana dai ritmi di una vera corazzata della Serie B.





Eppure, come sottolinea ancora Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, in primavera il Monza aveva dato la sensazione di poter prendere definitivamente il largo. Il pareggio acciuffato nel recupero contro il Catanzaro, seguito dai successi contro Bari, Sampdoria e Modena, sembrava aver spalancato la strada verso la promozione diretta. In quel periodo la squadra aveva mostrato solidità e compattezza, qualità che oggi sembrano essersi smarrite.

Il Corriere dello Sport ricorda anche come l’1-1 dell’andata contro l’Empoli rappresenti uno spartiacque simbolico della stagione brianzola. All’epoca Petagna non era ancora titolare fisso e rimase in panchina per tutta la gara, mentre oggi è diventato il miglior marcatore della squadra. In quella stessa serata fece discutere anche la sostituzione anticipata di Caprari, episodio che mise in evidenza un feeling mai realmente sbocciato tra il giocatore e Paolo Bianco, prima dell’addio arrivato nel mercato di gennaio.

Adriano Ancona, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia inoltre come da quel pareggio in Toscana nacque una striscia di sette vittorie consecutive. È proprio quello slancio che il Monza cerca disperatamente di ritrovare per cancellare dubbi e paure in questo finale di stagione.

Venerdì contro l’Empoli i brianzoli avranno a disposizione praticamente tutta la rosa. Bianco dovrà però valutare attentamente la gestione delle energie in vista di possibili playoff. Petagna, diffidato dopo il giallo rimediato contro il Mantova, resta uno degli osservati speciali. L’attaccante, così come Cutrone, ha segnato appena una rete nelle ultime sette partite, ma il tecnico può sorridere per il recupero di Mota Carvalho, tornato disponibile dopo oltre sei mesi di stop.

Il Corriere dello Sport conclude sottolineando come, soltanto un anno fa, il Monza chiudesse la propria esperienza in Serie A affrontando proprio l’Empoli nell’ultima gara casalinga. Pensare che una rosa di questo livello potesse complicarsi così tanto la corsa verso il ritorno nella massima serie sembrava quasi impossibile. Adesso, però, ai brianzoli resta un’unica missione: ritrovare convinzione e continuità nel momento decisivo della stagione.