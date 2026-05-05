Bari, Paparesta attacca: «Multiproprietà anomalia da risolvere, non può essere la squadra B del Napoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 174942

L’ex presidente del Bari Gianluca Paparesta, oggi opinionista per Sportitalia, è intervenuto sulla situazione del club biancorosso dopo la vittoria contro la Virtus Entella, che mantiene vive le speranze salvezza.

Paparesta ha analizzato il momento della squadra, sottolineando le difficoltà recenti: «Questa squadra ha bisogno di fiducia, di recente ci sono state delle partite nelle quali non si è neanche presentata in campo. È importante aver vinto l’ultima in casa, davanti ai propri tifosi, non davanti al proprio presidente che non c’era per motivi di ordine pubblico».


Il tema multiproprietà

L’ex dirigente si è poi soffermato su uno dei temi più discussi in casa Bari: la multiproprietà legata alla famiglia De Laurentiis, proprietaria anche del Napoli.

Paparesta è stato netto: «A Bari da tempo c’è questa polemica legata alla multiproprietà, un’anomalia del nostro calcio che va risolta: Bari non può essere considerata come la squadra B del Napoli».

Un tema centrale per il futuro

Le parole di Paparesta riaccendono il dibattito su una questione che da tempo accompagna l’ambiente biancorosso. La gestione societaria e il legame con il Napoli restano al centro delle discussioni, soprattutto in una fase delicata della stagione in cui il Bari è ancora in lotta per evitare la retrocessione.

Altre notizie

csm_Kombat_playoff_97c429da07

Serie B, presentato il KOMBAT™ Ball Playoff 2025/2026: design speciale per la fase finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Simonelli

Simonelli: «Il nostro calcio è appetibile, in Serie B tanti investitori stranieri»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53) izzo

Avellino, Izzo: «Per i playoff ce la giocheremo fino alla fine, voglio portare questa piazza in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
artistico.51251

Venezia, idea Artistico per la Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
684646127_18529997794072613_1142752379414308624_n

Il Gazzettino: “Otto ore di fila per un biglietto: Venezia-Palermo scatena la febbre Serie A. I tifosi: «Vogliamo vincere e chiudere primi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 090306

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, tutto esaurito al Penzo: biglietti rivenduti online a prezzi folli”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
joseph_tey-1280x720

Tuttosport: “Sampdoria, caos societario dopo la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (167)

Gazzetta dello Sport: “Pescara, Spezia, Reggiana Un piede e mezzo è già in C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza: quattro squadre, un solo obiettivo. Tutti gli scenari degli ultimi 90 minuti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (130)

Corriere dello Sport: “Catanzaro arbitro salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Corriere dello Sport: “Serie B, corsa folle all’ultimo posto playoff: cinque squadre per un posto, tutte le combinazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo monza 0-3 (53) pessina ceccaroni

Monza, Pessina: «A fine mese vogliamo essere in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

penzo-notte

Venezia-Palermo, stretta del GOS: “Stop ai residenti di Palermo e Padova, accesso solo con fidelity card”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 174942

Bari, Paparesta attacca: «Multiproprietà anomalia da risolvere, non può essere la squadra B del Napoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (80)

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su forza e tattica in vista del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Il Secolo: “Sampdoria, prime strategie di mercato: il nodo Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
csm_Kombat_playoff_97c429da07

Serie B, presentato il KOMBAT™ Ball Playoff 2025/2026: design speciale per la fase finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026