Avellino, Izzo: «Per i playoff ce la giocheremo fino alla fine, voglio portare questa piazza in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53) izzo

Intervistato ai microfoni di “Prima Tivvù”, ha parlato della lotta per l’ottavo posto in classifica il difensore dell’Avellino, Armando Izzo, sottolineando come la piazza meriti di raggiungere la Serie A.

«Ci crediamo ancora, venerdì vogliamo battere il Modena e poi vedremo – ha spiegato Izzo -. Sapevamo che l’Empoli si giocava la salvezza, non credo che a noi sia mancata fame, noi se vogliamo una cosa dobbiamo andarcela a prendere».


L’Avellino è attualmente al all’ottavo posto in classifica a pari punti con Cesena e Mantova: «Tutti tengono ai playoff e lo meritano. Ce la giocheremo fino alla fine. Siamo sereni, siamo tranquilli. Io quando sono tornato, ho visto qualcosa di magico».

L’obiettivo di Izzo è ben chiaro: «Io voglio portare questa piazza in Serie A, vedo qualcosa di magico e lo sto dicendo da sempre, io ci credo. Avellino merita la Serie A. E’ lunga, devi stare sempre sul pezzo, ne vinci due e sei nei playoff, le perdi e sei nei playout».

Per entrare nei playoff sarà decisiva la sfida di venerdi contro il Modena: «Vogliano chiudere bene innanzi tutto, per dare una gioia ai tifosi e per noi stessi. Poi vedremo se riusciamo ad entrare nei playoff».

Infine, questo il pensiero del difensore sull’allenatore dei biancoverdi, Davide Ballardini: «Ho ritrovato una persona umile, per bene, averlo è bello, ti far star bene. Ti tiene sul pezzo, parlo spesso con lui, pretende tanto da me. Spero di averlo anche l’anno prossimo, spero che resti ancora con noi».

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