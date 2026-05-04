Monza, Pessina: «A fine mese vogliamo essere in Serie A»

A margine dell’evento “TrueLoveImpact”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti il centrocampista del Monza, Matteo Pessina, ribadendo l’obiettivo della squadra di tornare in Serie A.

«La squadra sta bene – ha spiegato Pessina – sicuramente è stato un bel colpo non riuscire a vincere a Mantova, però i giochi non sono ancora finiti».





Un obiettivo chiaro quello dei brianzoli, che vogliono tornare nella massima serie: «Noi l’abbiamo detto a inizio anno, vogliamo tornare in Serie A e alla fine di questo mese vogliamo essere lì, che sia il prima possibile o a fine mese».

Infine, Pessina non ha dubbi: «La squadra sta bene ed è concentrata, oggi ci siamo allenati bene, abbiamo resettato e si continua a lavorare».