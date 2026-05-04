Catanzaro, Iemmello recupera in vista dei playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
catanzaro palermo iemmello

Il Catanzaro, ormai certo del quinto posto in classifica, si concentra sulla preparazione della sfida contro il Bari che chiuderà la stagione regolare. Alberto Aquilani potrà approfittare dell’ultima giornata per affinare schemi e strategie in vista dei playoff, con qualche possibile rotazione in campo.

La buona notizia per il club calabrese riguarda le condizioni di Pietro Iemmello. Il capitano, fermo nelle ultime settimane per un problema al soleo della gamba destra, ha ormai recuperato e potrebbe scendere in campo contro il Bari anche solo per pochi minuti, in modo da arrivare al massimo della condizione alla fase ad eliminazione diretta.

Se il Catanzaro dovesse confermare la semifinale, non è da escludere un incrocio proprio con il Palermo, avversario che nella sfida di campionato ha avuto la meglio per 3-2.


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