Modena, primo colpo per il futuro: arriva il talento Joris Manquant

Il Modena inizia a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione, mettendo a segno un primo colpo interessante e di prospettiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club emiliano ha chiuso la trattativa per Joris Manquant, giovane attaccante classe 2005 in arrivo dallo Stade Nyonnais.

Nonostante i playoff ancora da disputare, la società ha anticipato la concorrenza di club europei come Braga, AZ Alkmaar e Heerenveen, assicurandosi uno dei profili più promettenti della Challenge League svizzera. Manquant, in scadenza di contratto, ha collezionato 13 gol e 3 assist tra campionato e coppa, attirando l’attenzione anche per la sua presenza tra i migliori Under 22 secondo il CIES.





Cresciuto nel settore giovanile del Lione e con un passato anche al Metz, il giovane francese unisce fisicità e qualità tecnica: alto 190 cm, è un attaccante moderno, capace di muoversi da seconda punta con eleganza e intelligenza tattica. Tra le sue prestazioni più rilevanti in stagione spiccano una tripletta contro l’Aarau e una doppietta contro il Wil.