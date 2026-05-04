Juve Stabia, indaga la Procura: ipotesi bancarotta dopo la cessione a un euro

Si apre uno scenario delicato attorno alla Juve Stabia. Come riportato da Metropolisweb, la Procura di Napoli ha avviato un’indagine sulla cessione del 100% delle quote del club dal fondo americano Solmate all’imprenditore Francesco Agnello, avvenuta per la cifra simbolica di un euro.

Non si tratta più soltanto di indiscrezioni: gli inquirenti stanno lavorando su un’ipotesi investigativa concreta, legata al rischio di un possibile piano volto a condurre la società verso la bancarotta.





Una cessione lampo sotto la lente

Secondo quanto ricostruito da Metropolisweb, la Solmate aveva affidato una procura speciale ai legali Fratini e Picece dello studio BonelliErede. Dopo appena otto giorni, è stata formalizzata la cessione dell’intero pacchetto azionario alla Stabia Capital di Agnello.

Un passaggio rapido, definito in poche righe davanti al notaio Siniscalchi, che ha immediatamente sollevato interrogativi tra gli investigatori.

I movimenti societari sospetti

L’operazione si inserisce in un contesto già complesso. Nelle stesse ore, infatti, si è registrato un cambio ai vertici del club: dopo le dimissioni di Fabio Scacciavillani, è tornato in carica Filippo Polcino.

Una sequenza ravvicinata di eventi che, come evidenzia Metropolisweb, potrebbe nascondere le reali motivazioni dietro il disimpegno di Solmate e la cessione a condizioni così anomale.

Il nodo dell’amministrazione giudiziaria

La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che la Juve Stabia si trova in amministrazione giudiziaria dallo scorso ottobre, a seguito delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

In questo contesto, i professionisti nominati dal Tribunale di Napoli avevano richiesto di essere informati su eventuali cambiamenti societari. Richiesta che, secondo quanto riportato da Metropolisweb, non sarebbe stata rispettata.

Silenzi e timori sul futuro

A preoccupare è anche il silenzio dell’imprenditore Francesco Agnello, che non ha ancora fornito chiarimenti sull’operazione.

Gli elementi raccolti, sottolinea Metropolisweb, fanno emergere il timore che possa esserci un disegno più ampio in grado di mettere a rischio la stabilità di un club che, sul campo, sta vivendo una stagione positiva con la qualificazione ai playoff.

Un caso da seguire

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali, ma il quadro che emerge è complesso e merita attenzione.

Tra risultati sportivi e ombre societarie, il futuro della Juve Stabia resta appeso agli sviluppi dell’inchiest