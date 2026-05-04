Gazzetta dello Sport: “Monza, che guaio”

Dal sorriso alla tensione. Come racconta Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, il Monza ha vissuto una stagione sempre ai vertici, danzando tra primo, secondo e terzo posto sin dalla nona giornata. Oggi, però, quel terzo posto ha un sapore diverso: più di rimpianto che di soddisfazione.

La sconfitta di Mantova ha lasciato segni profondi, soprattutto a livello emotivo. Non è solo un ko, ma una ferita che rischia di pesare anche nelle prossime sfide, tra l’ultima giornata contro l’Empoli e l’eventuale percorso nei playoff.





Allenare la testa più che le gambe

Il lavoro più importante, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà mentale. Paolo Bianco e lo staff dovranno “allenare l’anima” della squadra, più che il fisico, per trasformare la delusione in energia positiva.

L’obiettivo è chiaro: ribaltare la percezione del terzo posto, ricordando che può rappresentare un vantaggio. Con questo piazzamento, infatti, bastano quattro pareggi nei playoff per conquistare la Serie A.

Un precedente incoraggiante arriva proprio dal Venezia, che nella stagione 2023-24 ottenne la promozione partendo dalla stessa posizione. Un parallelismo che, come evidenzia Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, può diventare una chiave motivazionale per il gruppo.

Ultima giornata e speranza Frosinone

Prima dei playoff, però, c’è ancora una possibilità diretta. Il Monza dovrà battere l’Empoli e sperare che il Frosinone venga fermato dal Mantova.

Non è solo una questione di speranza, ma di logica sportiva: in caso di arrivo a pari punti, sarebbero i brianzoli a salire in Serie A grazie agli scontri diretti favorevoli.

Reset mentale e spirito di gruppo

Come ribadisce la Gazzetta dello Sport, la settimana che porta all’ultima giornata sarà decisiva per resettare la mente e ritrovare fiducia.

«Pensiamo alla prossima e vediamo quello che accade», ha dichiarato Bianco dopo Mantova. Parole semplici, ma cariche di significato: il campionato non è ancora finito.

Sulla stessa linea anche la società. «La sconfitta fa male, ma non è ancora finita. Più forti insieme fino alla fine», ha scritto la presidente Crampsie, sintetizzando il pensiero di tutto il club.

Playoff da protagonisti

Se sarà necessario passare dagli spareggi, il Monza dovrà affrontarli con un atteggiamento diverso: non subirli, ma aggredirli.

Come conclude Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, servirà ritrovare lucidità, energia e convinzione per non sprecare una stagione comunque ricca di risultati e ambizioni.