Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Il Palermo ritrova il suo miglior volto offensivo proprio quando conta di più. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i tre gol segnati contro il Catanzaro rappresentano un segnale forte in vista dei playoff, oltre a certificare il ritorno di una squadra capace di far male a prescindere dal solito Pohjanpalo.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la produzione offensiva rosanero aveva subito un evidente rallentamento nelle ultime settimane. Dopo un periodo brillante tra fine gennaio e febbraio, in cui il Palermo aveva segnato 15 gol in 5 partite – una media impressionante di 3 reti a gara – la squadra aveva perso continuità sotto porta.





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle successive 10 partite i rosanero si erano fermati a 13 gol complessivi, abbassando la media a 1,3 reti a gara e raccogliendo 16 punti su 30 disponibili. Un calo che aveva inciso sui risultati, con due sconfitte e tre pareggi.

La sfida contro il Catanzaro ha però segnato una svolta. Il Palermo è tornato a segnare tre gol, ritrovando non solo Pohjanpalo – sempre decisivo con i suoi 24 centri stagionali – ma anche nuove soluzioni offensive, come il gol di Johnsen e il contributo dell’autorete avversaria.

Un 3-2 che, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, pesa anche in ottica futura: il Catanzaro potrebbe essere nuovamente avversario nei playoff e dimostrare di poter segnare più degli avversari diventa un fattore determinante.

Il dato più importante, però, è il timing: il Palermo è tornato a segnare nel momento più delicato della stagione. E nei playoff, dove ogni dettaglio può fare la differenza, ritrovare il proprio peso offensivo può valere una promozione.