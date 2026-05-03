Palermo, Rui Modesto emozionato sui social: «Un momento che non dimenticherò»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136)

La vittoria contro il Catanzaro lascia il segno anche fuori dal campo. Rui Modesto, protagonista della sfida del “Renzo Barbera”, ha affidato ai social tutta la sua emozione nel post gara.

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’esterno rosanero ha condiviso uno scatto significativo accompagnato da parole semplici ma cariche di significato: «Un momento che non dimenticherò con la prima volta di Inez in campo ⭐».


Un messaggio che va oltre il calcio, tra emozione personale e famiglia, in una giornata speciale culminata con il successo del Palermo per 3-2. Sotto il post non sono mancati i commenti dei compagni di squadra, tra cui Palumbo e Vasic, a testimonianza del clima positivo all’interno dello spogliatoio.

Il momento condiviso da Rui Modesto rappresenta perfettamente l’atmosfera che si respira in casa rosanero: un gruppo unito, pronto a giocarsi tutto nei playoff con entusiasmo e spirito di appartenenza.

 

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