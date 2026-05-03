Perinetti: «Athletic Palermo? Valuteremo con la società il futuro»

Una Serie B destinata a decidersi all’ultimo respiro. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com nell’intervista firmata Alessio Alaimo, Giorgio Perinetti analizza un campionato ricco di colpi di scena e ancora apertissimo su più fronti.

Secondo quanto evidenziato da TuttoMercatoWeb.com e da Alessio Alaimo, i primi verdetti sono già arrivati: il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A, mentre il Frosinone è a un passo dal ritorno nella massima categoria. Più complicata la situazione del Monza, frenato da un Mantova capace di centrare una salvezza che a inizio stagione sembrava insperata.





Nel racconto di TuttoMercatoWeb.com, Alessio Alaimo riporta le parole di Perinetti: «Come al solito la Serie B è imprevedibile, con tanti ribaltamenti di fronte e partite molto tese e intense. Il Frosinone ha fatto un passo avanti importante, mentre in coda c’è grande bagarre e non oso pensare cosa accadrà nelle prossime giornate».

Sempre secondo TuttoMercatoWeb.com e Alessio Alaimo, il focus si sposta anche su Bari e Palermo: i pugliesi sono ancora in corsa per la salvezza, mentre i rosanero si preparano ai playoff per tentare il salto in Serie A.

Nel corso dell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Perinetti – come riportato da Alessio Alaimo – ha parlato anche del momento dell’Athletic Palermo: «Ultima gara di campionato, poi ci saranno i playoff. Successivamente bisognerà capire cosa intenderà fare la società per il futuro e poi ognuno farà le proprie valutazioni».