Serie D, Pro Palazzolo: confermato Floriano. Continuità per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

PALAZZOLO – La Pro Palazzolo riparte da Roberto Floriano. Il club ha ufficializzato la conferma del direttore sportivo anche per la stagione 2026/2027, dando così continuità al progetto tecnico dopo una stagione considerata positiva.

Floriano, ex Palermo, era stato inizialmente allontanato in seguito al cambio di proprietà, per poi essere reintegrato dal presidente Claudio Forlani. Ora arriva la conferma definitiva attraverso un comunicato ufficiale della società.


«SEGNALE DI STABILITÀ» – «La Società è lieta di annunciare ufficialmente la riconferma di Roberto Floriano nel ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la stagione 26/27. Attraverso questa scelta intendiamo dare un segnale forte di stabilità», si legge nella nota del club.

«TASSELLO FONDAMENTALE» – Il presidente Forlani ha sottolineato il valore del dirigente: «La riconferma di Roberto Floriano testimonia la nostra volontà di dare continuità a un progetto tecnico solido. Roberto rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione della stagione 2026/2027».

«FIDUCIA NEL PROGETTO» – Soddisfatto lo stesso Floriano: «Desidero ringraziare il presidente Forlani per la fiducia. Sono entusiasta di continuare il mio lavoro in una piazza prestigiosa come Palazzolo».

Il direttore sportivo ha poi tracciato le linee guida future: «L’obiettivo è migliorarci costantemente, puntando sulla valorizzazione dei giovani e su profili ambiziosi».

Una scelta che rafforza la continuità del progetto in Serie D e rilancia le ambizioni della Pro Palazzolo.

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