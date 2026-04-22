Caratese, Criscitiello attacca: «Le squadre B non servono. Saremo una vera Under 23»

Dalla promozione storica alla visione futura, senza filtri. Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, si racconta ai microfoni di TMW Radio tracciando un bilancio della stagione e lanciando messaggi forti sul sistema calcio italiano.

Il numero uno del club brianzolo parte dall’emozione della promozione: «Volevo dimostrare a me stesso che, oltre a giudicare in tv, ero capace di mettermi in gioco. L’emozione è stata stupenda». Un percorso costruito passo dopo passo, con la consapevolezza maturata nel momento chiave: «Quando siamo andati a +11 ho capito che, salvo errori clamorosi, non ce lo avrebbe tolto nessuno».





Ma è sul futuro che Criscitiello alza il tono. Il progetto è chiaro: «La Folgore Caratese sarà la prima vera Under 23 in Serie C. Non una squadra B, ma una prima squadra costruita sui giovani». Un’idea netta, accompagnata da una critica altrettanto dura: «Le seconde squadre non hanno motivo di esistere. In Serie C devono stare le squadre dei territori, con storia e sostenibilità».

Il presidente non risparmia attacchi: «Le squadre B sono un’imitazione sbagliata del modello spagnolo. In otto anni non hanno portato nulla di concreto al calcio italiano». E rilancia il proprio modello: «Partiremo con qualche elemento d’esperienza, ma l’obiettivo è arrivare a una rosa interamente Under 23».

Anche sulla struttura societaria emergono scelte precise: «Non abbiamo direttore sportivo né direttore generale, gestisco io direttamente. Lo staff appartiene alla società, non all’allenatore». Una filosofia che ha premiato anche nella scelta di Belmonte: «Ha grandi principi, non si è mai legato a un solo modulo».

Criscitiello guarda avanti con ambizione ma anche pragmatismo: «Non sono nato figlio di Berlusconi: i conti devono tornare. Prima vengono i bilanci, poi i calciatori». E sul mercato: «Se arriva un giovane con margini di crescita e plusvalenza, lo prendiamo senza esitazioni».

Infine, una riflessione sul sistema: «La Serie D ha problemi strutturali evidenti. I playoff non hanno senso così e i premi sono distribuiti male». Un invito chiaro: «Servono riforme, e anche in fretta».