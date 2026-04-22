Buffon: «Mondiale? Più facile vedere mille alieni che l’Italia fuori per tre volte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Buffon

Buffon fonte LaPresse - Ilovepalremocalcio.com

Gianluigi Buffon torna a parlare della crisi del calcio italiano e lo fa senza giri di parole. In un’intervista al The Guardian, l’ex capo delegazione della Nazionale ha commentato con amarezza la mancata qualificazione al Mondiale.

«È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me. Se dodici anni fa mi avessero detto che sarebbe successo, avrei risposto che è molto più facile vedere mille alieni intorno a me piuttosto che l’Italia non qualificarsi per tre tornei consecutivi. Ma questa è la realtà».


Serve una svolta

Buffon invita però a guardare avanti con lucidità: «Per superare tutto questo dobbiamo capire perché ci sono delle difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se siamo chiari su questa analisi, abbiamo il potenziale per creare un futuro molto migliore. Ma se si nega che ci sia un problema, allora quel problema ci sarà sempre».

Le cause della crisi

L’ex portiere individua tre fattori principali: «Direi che ce ne sono tre evidenti».

Il primo è legato al contesto internazionale: «La globalizzazione ha reso possibile a tutte le squadre di essere molto competitive, e il livello medio di gioco è aumentato molto».

Poi il calo del vantaggio tattico: «Fino a 15 anni fa, quando vincevamo, eravamo più forti tatticamente dei nostri avversari».

Infine, la mancanza di fantasia: «Abbiamo dei giocatori fantastici, ma ciò che manca è il talento veramente creativo come Baggio, Del Piero o Totti, che un tempo ci aiutava a prevalere».

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