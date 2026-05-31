Amichevoli Nazionali: la Germania batte 4-0 la Finlandia. Pohjanpalo in campo 36 minuti, solo panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
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Si è appena concluso il match amichevole tra Germania e Finalndia. Buona prestazione dei tedeschi, che si impongono per 4-0. In campo per 36 minuti il centravanti rosanero, Joel Pohjanpalo, subentrato al 58′. Solo panchina invece per Joronen.

Cominciano bene il match i padroni di casa: al 8′ Undav controlla un preciso passaggio in area e prova la conclusione, Hradecky intuisce tutto e riesce a parare. Al 19′ ci prova nuovamente la Germania, con Wirtz che tenta la conclusione da fuori area ma non batte il portiere avversario. Al 34′ la formazione di Nagelsmann passa in vantaggio: Undav sfrutta uno splendido cross dalla sinistra di Kimmich e trova l’incornata vincente portando in vantaggio la sua squadra.


Nella ripresa la Germania prende il largo. Al 48′ arriva la rete del raddoppio, con Wirtz che riceve un gran passaggio in area e buca il portiere avversario. Nove minuti dopo Undav mette a segno anche la rete del 3-0: splendido pallone filtrante di Karl per il centravanti tedesco, che insacca all’angolino basso di destra firmando la sua doppietta personale. Al 63′ c’è spazio anche per la rete del 4-0, firmata da Musiala su assist di Pavlovic.

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