Paura in Belgio, vasto incendio nella zona industriale a ridosso del centro federale

In vista dei Mondiali 2026, il Belgio è impegnato nel ritiro in preparazione dell’importante competizione, dove un incendio sviluppatosi nella zona industriale di Tubize ha avuto conseguenze dirette anche sugli allenamenti degli uomini di Rudy Garcia.

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, i diavoli rossi sperano di poter riprendere gli allenamenti già da domani presso il centro federale situato proprio a Tubize. Nonostante gli attimi di paura, l’incidente non ha fortunatamente causato vittime, ma ha generato una nube di fumo contenente particelle di amianto, spingendo le autorità locali a limitare le attività nell’area per motivi di sicurezza.





Di conseguenza, nella giornata di ieri la nazionale belga non ha potuto effettuare nessun allenamento, annullando anche la conferenza stampa prevista.