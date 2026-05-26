Vicenza, in arrivo Corazza e Amey dal Bologna

Dopo la promozione in Serie B, il Vicenza si sta muovendo nel mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione nel campionato cadetto.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, i biancorossi avrebbero in programma un doppio colpo in entrata dal Bologna. Il primo profilo è quello di Tommaso Corazza, con l’affare che si può chiudere nei prossimi giorni con la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto.





Il secondo nome è quello di Wisdom Amey, difensore che ha disputato la scorsa stagione tra le fila della Pianese in Serie C. Al momento la modalità del trasferimento per il classe 2005 non è del tutto definita, ma si viaggia verso la formula del prestito.