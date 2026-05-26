Vicenza, in arrivo Corazza e Amey dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
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Dopo la promozione in Serie B, il Vicenza si sta muovendo nel mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione nel campionato cadetto.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, i biancorossi avrebbero in programma un doppio colpo in entrata dal Bologna. Il primo profilo è quello di Tommaso Corazza, con l’affare che si può chiudere nei prossimi giorni con la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto.


Il secondo nome è quello di Wisdom Amey, difensore che ha disputato la scorsa stagione tra le fila della Pianese in Serie C. Al momento la modalità del trasferimento per il classe 2005 non è del tutto definita, ma si viaggia verso la formula del prestito.

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