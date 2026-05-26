Modena: due club di A su Wiafe

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
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Samuel Wiafe continua ad attirare l’attenzione dei club di Serie A. Il giovane centrocampista del Modena, classe 2008, si è messo in mostra nella seconda parte di stagione trovando spazio con continuità in prima squadra e convincendo diversi osservatori.

Dopo l’interesse del Napoli, che nelle scorse settimane aveva seguito il talento gialloblù dal vivo durante la sfida contro l’Avellino, si sarebbe inserito anche il Genoa. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il club rossoblù starebbe monitorando con attenzione la crescita del giovane centrocampista.


Finora Wiafe ha collezionato 429 minuti con la maglia del Modena, mettendo a referto anche un assist e confermando qualità importanti nonostante la giovane età.

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