Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Il futuro della porta rosanero ruota attorno a Jesse Joronen. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella del portiere finlandese è una delle situazioni più delicate che il Palermo dovrà affrontare nelle prossime settimane. Il contratto dell’estremo difensore scadrà il 30 giugno e il club vuole evitare di perdere uno dei protagonisti assoluti dell’ultima stagione.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, il dialogo per il rinnovo entrerà concretamente nel vivo soltanto dopo la definizione del futuro di Carlo Osti. Una volta sistemata la posizione del direttore sportivo, il Palermo inizierà infatti a lavorare sui dossier di mercato più urgenti, con quello di Joronen in cima alla lista.


Il finlandese si è preso Palermo dentro e fuori dal campo. Arrivato tra dubbi fisici e interrogativi legati all’età dopo l’addio al Venezia, Joronen ha risposto con prestazioni di altissimo livello, leadership nello spogliatoio e numeri che lo hanno reso uno dei migliori portieri della Serie B. Il Giornale di Sicilia, nel pezzo firmato da Alessandro Arena, sottolinea come il numero uno rosanero abbia chiuso la stagione con il 45,7% di clean sheet: 16 gare senza subire gol in 35 partite disputate.

Numeri che spiegano perfettamente il peso avuto dal portiere nella stagione del Palermo. Se i rosanero hanno chiuso il campionato al quarto posto con appena 32 reti subite, gran parte dei meriti porta la firma di Joronen. Alessandro Arena evidenzia sul Giornale di Sicilia alcuni interventi decisivi diventati simbolo dell’annata, come le parate nei finali contro Empoli e Mantova al Barbera oppure le grandi prestazioni offerte contro Modena e Padova.

Ma oltre alle qualità tecniche, il Palermo ha apprezzato soprattutto il carattere del portiere. Nei momenti più complicati della stagione, infatti, è stato spesso Joronen a presentarsi davanti ai microfoni per assumersi responsabilità e difendere il gruppo. Come ricorda ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il finlandese parlò sia dopo la sconfitta di Pescara — segnata anche da un suo errore — sia dopo il pesante ko di Catanzaro in semifinale playoff, promettendo una reazione al Barbera che poi effettivamente arrivò, pur senza bastare per ribaltare il risultato.

Il Palermo considera Joronen uno dei punti fermi dai quali ripartire insieme a Inzaghi. Tuttavia, la mancata promozione in Serie A potrebbe cambiare gli scenari. Sul portiere restano infatti vive attenzioni anche dalla massima categoria e il club rosanero dovrà capire rapidamente se esistano i margini per proseguire insieme.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Palermo vuole blindare uno dei simboli dell’ultima stagione, ma il futuro della porta rosanero resta ancora tutto da scrivere.

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