Di Marzio: “Atalanta, scelto Sarri per la panchina: sarà lui il dopo Palladino”

L’Atalanta avrebbe deciso di affidare a Maurizio Sarri la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe individuato nell’ex allenatore del Napoli il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo l’esperienza di Raffaele Palladino.

Nel focus firmato da Gianluca Di Marzio viene evidenziato come Palladino abbia comunque chiuso la stagione centrando la qualificazione in Conference League, dopo un’annata iniziata con grandi difficoltà sotto la gestione Ivan Juric.





Ora però, secondo Gianluca Di Marzio, la dirigenza atalantina avrebbe deciso di voltare pagina puntando sull’esperienza e sull’identità tattica di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano sarebbe pronto a chiudere la propria avventura con la Lazio prima di iniziare la nuova esperienza a Bergamo.

Gianluca Di Marzio collega inoltre il possibile arrivo di Sarri all’Atalanta con il valzer delle panchine che coinvolge anche la Lazio. Il club biancoceleste, infatti, sarebbe orientato ad affidare la squadra a Gennaro Gattuso, pronto a raccogliere l’eredità del tecnico toscano.

Nel dettaglio riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta avrebbe scelto Sarri per dare continuità a un progetto ambizioso e mantenere alta la competitività sia in campionato sia nelle competizioni europee.

L’ex allenatore del Napoli tornerebbe così in Serie A dopo l’ultima esperienza romana, questa volta alla guida di una delle realtà più solide e organizzate del calcio italiano.