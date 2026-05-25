Abodi sugli scontri di Torino: «Vicenda inconciliabile con lo sport»

Presente oggi allo Stadio Olimpico per l’incontro con i ragazzi del Roma Club Gerusalemme, il ministro dello sport Andrea Abodi, ha commentato gli scontri avvenuti ieri nel pre-partita del derby tra Juventus e Torino, condannando pesantemente l’accaduto.

«Non è una pagina di sport – ha dichiarato Abodi – al di là del fatto che qualcuno pensi di portare avanti una causa sportiva, io credo che si confrontino dei delinquenti che nulla hanno a che vedere con il calcio»





Il ministro ha inoltre aggiunto: «Cerco di ripeterlo sistematicamente, non perché non voglia assumermi le responsabilità come sistema sportivo, ma perché c’è un discrimine nei comportamenti, nel linguaggio, nel modo in cui ci si confronta»

Infine, Abodi non ha dubbi: «Le persone normali, per bene, di tutte le età, si trovano dentro lo stadio e fanno il loro tifo. E i delinquenti si scontrano in piazza, per altro non soltanto mancando di rispetto ma anche aggredendo le forze dell’ordine e questo per me è inconciliabile con lo sport»