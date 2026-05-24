Serie A: Como avanti 0-1 sulla Cremonese, pari tra Milan e Cagliari dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dell’ultima giornata di Serie A. Match decisivi per la lotta Champions League e per sancire chi retrocederà in Serie B insieme a Pisa e Verona.
A “San Siro”, vanno al riposo sul risultato di 1-1 Milan e Cagliari. Sbloccano subito il risultato i rossoneri, che al 2′ passano in vantaggio con la rete di Saelemaekers. Al 20′ arriva il pareggio della formazione ospite, che riporta il risultato in equilibrio con il gol di Borrelli.
Avanti 1-0 il Como in casa della Cremonese: decide al momento l’incontro la rete al 36′ di Rodriguez. Vantaggio di misura anche per il Lecce sul Genoa, con i pugliesi che al momento si aggiudicherebbero la permanenza nella massima serie. Mentre, termina sul risultato di 0-0 il primo tempo tra Verona e Roma.
Di seguito i risultati parziali:
Cremonese-Como 0-1 (36′ Rodriguez)
Lecce-Genoa 1-0 (6′ Banda)
Milan-Cagliari 1-1 (2′ Saelemaekers; 20′ Borrelli)
Torino-Juventus posticipata alle 21.45
Verona-Roma 0-0