L’ultimo saluto della Curva Nord 12 ad Alessia: “Era instancabile, non ha mai smesso di lottare”

Attraverso i propri canali social ufficiali, la Curva Nord 12 ha dato l’ultimo saluto ad Alessia, prematuramente scomparsa lo scorso 12 maggio dopo aver lottato per anni contro un male incurabile. Un lungo messaggio commovente da parte della tifoseria rosanero, accompagnato da un video ricordo.

“Sono superflue le parole quando una luce così giovane si spegne, specialmente quando quella luce ha brillato con la forza e il coraggio di una vera guerriera. ALESSIA era instancabile”, ha scritto la 12 nel suo messaggio.





Un elogio poi ad Alessia, che non ha mai smesso di lottare: “Una bambina che nonostante la sua condizione era una forza della natura, che infondeva coraggio ai suoi familiari, che mai smise di lottare e di pensare più agli altri che a sé stessa”.

La tifoseria rosanero ha poi aggiunto: “Con l’amore per lei e questa convinzione ci siamo presi subito la responsabilità di organizzare tutto per togliere il peso alla famiglia già provata dal dolore. Siamo onorati di aver vegliato due notti la bambina, di essere stati vicini ai suoi genitori e familiari e di aver permesso a più persone possibili di darle un ultimo saluto, perché la nostra guerriera meritava questo”

Inoltre, la Curva Nord ha ringraziato la società rosanero e le tifoserie che hanno mostrato vicinanza: “Ringraziamo innanzitutto la dirigenza del Palermo Calcio per averci prontamente dato la sua disponibilità ed aver concesso gli spazi per la camera ardente. Grazie inoltre a tutte le tifoserie d’Italia e agli ultras che hanno mostrato la giusta mentalità di vicinanza e rispetto per il ricordo di Alessia; a partire da chi lo ha fatto di presenza, Catania per rivalità e Pontedera per lontananza meritano un ringraziamento particolare”.